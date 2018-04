Cristiano Ronaldo marcou nove golos em seis jogos com o Bayern Munique

Ao serviço do Real Madrid, o capitão da seleção lusa apontou dois golos aos bávaros nas meias-finais de 2011/12, outros tantos na mesma fase da edição 2013/14, para, na época passada, faturar cinco dos seis merengues nos quartos de final.

Nos dois últimos 'duelos', os madridistas seguiram em frente, em 2016/17 apenas no prolongamento, enquanto no primeiro, face a um Bayern que, como agora, era comandado por Jupp Heynckes, falharam nos penáltis, em pleno Bernabéu.

Em 2011/12, Ronaldo assistiu o alemão Mesut Özil, no desaire merengue por 2-1 na primeira mão, em Munique, para, na segunda, virar a eliminatória rapidamente, com um 'bis', aos seis e 14 minutos, o primeiro de grande penalidade.

O holandês Arjen Robben restabeleceu, porém, a igualdade na eliminatória e tudo se resolveu nos penáltis, com Ronaldo a falhar logo o primeiro do conjunto comandado por José Mourinho, que caiu por 3-1, de nada valendo duas defesas do agora portista Casillas.

Dois anos volvidos, as duas equipas voltaram a encontrar-se nas 'meias' e a história foi bem diferente, com os merengues a imporem-se em casa por 1-0 e a golearem fora a equipa de Pep Guardiola por 4-0, com Ronaldo a 'bisar', depois de Sergio Ramos já ter resolvido, com dois tentos nos primeiros 20 minutos.

A época passada, o embate foi nos quartos de final e os 'merengues' começaram da melhor forma, com um triunfo na Alemanha por 2-1, selado com dois tentos de Cristiano Ronaldo, em resposta ao golo inaugural do chileno Arturo Vidal.

Em Madrid, o português restabeleceu a igualdade aos 76 minutos, depois de o polaco Robert Lewandowski adiantar os bávaros, aos 53, mas um autogolo de Sergio Ramos logo a seguir, aos 77, atirou o jogo para prolongamento.

No tempo extra, jogado com os bávaros reduzidos a 10, após polémica expulsão de Vidal, aos 84 minutos, Ronaldo resolveu com um 'bis', aos 104 e 109 minutos, chegando ao 'hat-trick' com dois golos obtidos em 'fora de jogo', o primeiro flagrante.

Para a estatística, são, porém, nove golos em seis jogos, um 'cartão de visita' que deve preocupar os bávaros, mas ainda porque o português chega quarta-feira ao Allianz Arena com golos em todos os 10 encontros da edição 2017/18 e também tendo faturado nos derradeiros 12 jogos disputados pelos 'merengues'.

O melhor marcador da 'história da Champions', com 120 golos -- mais um no 'play-off' de 2005/2006 --, já marca na prova há 11 jogos, contando com a final da época passada, sendo que o total dos últimos 15 encontros acende a 25 tentos, 15 em 2017/18.

Em 2016/17, fechou com cinco golos ao Bayern, nos 'quartos', três ao Atlético de Madrid, nas 'meias', e dois à Juventus, na final, e, na presente temporada, marcou quatro ao APOEL, três ao Borussia Dortmund e dois ao Tottenham, na fase de grupos, três ao Paris Saint-Germain, nos 'oitavos', e outros tantos à Juventus, nos 'quartos'.

Depois de na época passada se ter sagrado melhor marcador da 'Champions' pela quinta vez consecutiva, e sexta da carreira, mais um recorde, Ronaldo começou a presente temporada com um 'bis' na receção ao APOEL Nicósia (3-0), repetindo a dose na segunda jornada, no reduto do Borussia Dortmund (3-1).

Seguiram-se dois resultados negativos frente aos ingleses do Tottenham, um empate caseiro (1-1) e uma clara a derrota em Londres (1-3), com o avançado luso a assinar o 'ponto', sendo que no Bernabéu marcou de penálti e em Wembley a acabar, já com 0-3.

Ronaldo voltou a 'bisar' no Chipre, fechando a goleada dos 'merengues' (6-0), e encerrou o Grupo H com um tento, o segundo, na receção aos alemães (3-2), tornando-se o primeiro jogador a 'faturar' em todos os jogos da fase de grupos.

A série de jogos a marcar prosseguiu nos oitavos de final, frente ao Paris Saint-Germain, com um 'bis' no Bernabéu e um tento em Paris, e na primeira mão dos 'quartos', com um 'bis' em Turim, incluindo um pontapé de bicicleta para a 'eternidade'.

Na segunda mão, em Madrid, a Juventus ameaçou eliminar os 'merengues', ao chegar a 0-3, o mesmo resultado que o Real Madrid conseguira em Itália, mas, já nos descontos, Ronaldo resolveu, de grande penalidade, polémica para uns, clara para outros.

Foi o golo 15 para Ronaldo na edição 2017/18, colocando-o a apenas dois do seu máximo de sempre e recorde da prova, os 17 tentos da temporada 2013/14.



Lusa