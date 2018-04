Morreu participante na maratona de Londres que corria por causa solidária

O atleta britânico "desfaleceu após 36,2 quilómetros e recebeu tratamento médico imediatamente no local, tendo morrido mais tarde no hospital", referiu a assessoria de comunicação da prova, expressando as condolências à família enlutada.

Matt Campbell, o maratonista em causa, era conhecido no Reino Unido pela participação num programa televisivo de culinária emitido pela BBC, em 2017.

Depois de ter cumprido a maratona de Manchester em 8 de abril, em menos de três horas, Campbell participava este domingo na corrida londrina para apoiar a associação solidária The Brathay Trust, que se propunha recolher mais de 12.000 libras (cerca de 13.680 euros) em memória do seu pai, que morreu em 2016.

De acordo com as autoridades meteorológicas britânicas, as temperaturas chegaram aos 23,2 graus celsius na zona da meta.

Lusa