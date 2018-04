Udinese despede treinador após 11 derrotas seguidas

"A Udinese torna oficial a destituição do treinador Massimo Oddo e dos seus colaboradores da equipa principal de futebol do clube", informa a Udinese, sem adiantar qual o sucessor -- interino ou definitivo - de Oddo.

O treinador italiano, que tinha assumido o comando da Udinese em 21 de novembro de 2017, sucedendo ao antigo treinador do FC Porto Luigi Del Neri, deixa a equipa de Udine na 15.ª posição do campeonato, quatro pontos acima da zona de despromoção, a quatro jornadas do fim.

A carreira de Oddo na Udinese até começou de forma prometedora, com uma série de cinco vitórias consecutivas na liga italiana, mas somou apenas seis pontos nas 16 partidas seguintes, tendo perdido as últimas 11.



Lusa