Benfica perde com o Tondela no Estádio da Luz

O Tondela, que garantiu a manutenção na I Liga, viu-se a perder com um golo de Pizzi, aos 12 minutos, mas um bis de Miguel Cardoso, aos 30 e 39, e um golo de Tomané, aos 81, derrotaram as àguias, embora Sálvio ainda reduzisse nos descontos, aos 90+4.

O desaire deixa o Benfica com os mesmos 77 pontos, a dois do líder FC Porto, que no domingo visita o Marítimo, e ao alcance do Sporting, com 74, que ainda este sábado visita o Portimonense.

Lusa