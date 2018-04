Feirense vence em Setúbal e abandona lugares de despromoção

Um bis de João Silva, aos 63 e 87 minutos, selou o segundo triunfo consecutivo e a terceira vitória fora na prova do conjunto de Santa Maria da Feira, que tinha perdido os sete jogos como visitante na segunda volta.

Na tabela, o Feirense trepou, à condição, do 17.º para o 14.º lugar, com 30 pontos, enquanto o Vitória de Setúbal, que somou a quinta derrota em casa, caiu para 15.º, com 29.

Ainda com os encontros da ronda 32 por cumprir, o Paços de Ferreira soma os mesmos 29 pontos, seguindo no 16.º posto, enquanto nos dois últimos lugares estão o Desportivo das Aves, 17.º, com 28, e o Estoril-Praia, 18.º, com 26.



Lusa