Juventus vence Inter após reviravolta ao cair do pano

O internacional brasileiro Douglas Costa abriu o marcador para a 'vecchia signora' aos 13 minutos, vantagem que preservou até ao intervalo, mas o Inter deu a volta ao marcador já na segunda parte graças a um golo do argentino Mauro Icardi, aos 52, e a um autogolo de Barzagli, aos 65.

De realçar o facto de o Inter ter jogado em inferioridade numérica desde o minuto 15 por expulsão direta do avançado uruguaio Matias Vecino, que teve uma entrada violenta numa bola dividida com o internacional croata Mario Mandzukic, que entrou ao lance de 'carrinho'.

Mesmo em inferioridade numérica, o Inter não só deu a volta ao marcador como conseguiu suster as investidas da Juventus em busca do empate até ao minuto 87, quando a sorte lhe virou as costas numa infiltração do internacional colombiano Juan Cuadrado à linha de fundo, o qual, ao procurar cruzar a bola, sem ângulo, acabou por vê-la encaminhar-se para o fundo das redes depois de desviada pelo pé do central eslovaco Milan Skriniar.

A "estrelinha" de campeão sorriu à Juventus não só nesse lance, mas noutro dois minutos depois, na execução de um livre resultante de uma falta do lateral direito português João Cancelo, que o argentino Gonzalo Higuaín concretizou de cabeça, na pequena área.

Com este triunfo, a Juventus reforçou a liderança com 88 pontos, mais quatro do que o Nápoles, que se desloca no domingo a Florença, para defrontar a Fiorentina, quando faltam quatro jornadas para o final do campeonato.

Em outro jogo hoje disputado da 35.ª jornada, a Roma impôs-se com naturalidade ao Chievo, ao vencer por 4-1, segurando o terceiro lugar, com 70 pontos, mais três do que a Lazio, que se desloca a Turim no domingo para defrontar o Torino.



