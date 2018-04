Mónaco empata na receção ao Amiens e perde o 2.º lugar para o Lyon

A equipa orientada pelo treinador português Leonardo Jardim parece ter ficado afetada pela goleada por 7-1 infligida pelo Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes à 33.ª jornada, visto que sofreu nova derrota uma semana depois em Guingamp, por 3-1, e este sábado cedeu um nulo em casa perante o Amiens.

Esta série de três jogos sem vencer (duas derrotas e um empate) custou ao Mónaco a perda do segundo lugar para o Lyon, que hoje venceu na receção ao Nantes por 2-0, completando uma série de cinco vitórias consecutivas, com um golo do internacional holandês Memphis Depay aos 39 minutos, e outro pelo avançado do Burkina Faso, Bertrand Traoré, após assistência do mesmo Depay, aos 68.

Pela equipa monegasca foram titulares os internacionais portugueses João Moutinho, que alinhou durante os 90 minutos, e Rony Lopes, que foi substituído perto do final, aos 84 minutos, pelo espanhol Jordi M'Boula.

Nos outros jogos hoje disputados da 35.ª jornada, de registar três vitórias pelo mesmo resultado, 3-1, de Bordéus, Lille e Troyes sobre Dijon, Metz e Caen, respetivamente, e um empate a um golo do Nice no terreno do Estrasburgo.



Lusa