Quatro baixas nos convocados do Sporting para o jogo em Portimão

Os quatro jogadores, todos devido a problemas físicos, não vão poder atuam no Algarve, incluindo Mathieu, que foi titular no último encontro dos leões com o Boavista (1-0), tendo saído ainda durante o decorrer da primeira parte, devido a lesão.

Com apenas um defesa central disponível, o técnico Jorge Jesus terá que voltar a adaptar um jogador para fazer essa posição, sendo esperado que Petrovic, habitualmente médio defensivo, volte a aparecer junto a Coates.

Em comparação com a convocatório do jogo com o Boavista, Wendel e João Palhinha regressam às opções de Jesus, que chamou um total de 19 jogadores.

Bruno César, Rafael Leão e Podence, todos a recuperar de lesões mais graves, já eram baixas esperadas.

O Portimonense-Sporting tem início agendado para as 20:30 e terá arbitragem de Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.

Lista dos 19 convocados:

- Guarda-redes: Rui Patrício e Salin.

- Defesas: Coates, Fábio Coentrão, Ristovski, Petrovic e Lumor.

- Médios: Bruno Fernandes, Bryan Ruiz, Acuña, Misic, João Palhinha, Battaglia, Wendel, Gelson Martins e Rúben Ribeiro.

- Avançados: Montero, Bas Dost e Doumbia.



Lusa