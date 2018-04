Árbitro Carlos Xistra no Marítimo-FC Porto

No encontro, da 32.ª jornada da I Liga de futebol, Carlos Xistra será coadjuvado pelos árbitros assistentes Rui Teixeira e Nuno Pereira, e António Nobre estará no vídeoárbitro (VAR).

O FC Porto, que não vence nos Barreiros desde 2012, vai tentar aproveitar a inesperada derrota do Benfica, no sábado, em casa com o Tondela (3-2), para vencer e ficar a um ponto do título, que lhe escapa há quatro épocas.

O Marítimo está na luta pelo quinto lugar, com os mesmos 44 pontos do Rio Ave, com ambas as equipas seguidas pelo Desportivo de Chaves, sétimo, com 41.



Lusa