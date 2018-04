Borussia Dortmund empata e falha assalto do segundo lugar

No sábado, o empate (1-1) caseiro do Schalke 04 perante o Borussia Monchengladbach reabriu as portas do segundo lugar à formação de Dortmund, que até chegou a estar a vencer o Bremen, mas acabou por permitir a igualdade.

Sem Raphael Guerreiro, jogador português que esta temporada fez apenas oitos jogos na Bundesliga devido a lesões, O Borussia colocou-se na frente do marcador aos 19 minutos, por Reus, mas o dinamarquês Delaney impediu o triunfo dos forasteiros, aos 45.

Com este resultado, o Dortmund mantém-se no terceiro posto a dois pontos do Schalke 04 e com três de vantagem sobre o Hoffenheim, quarto classificado.

Em queda livre continua o Leipzig, que somou a terceira derrota nos últimos quatro jogos da prova, desta vez por 3-0 no terreno no Mainz, que abandonou a zona de despromoção.

O argentino De Blasis deu vantagem ao Mainz, aos 29 minutos, de grande penalidade, e, já com Bruma em campo do lado dos forasteiros, o romeno Maxim, aos 85, e Baku, aos 90, selaram a vitória.

Este triunfo coloca o Mainz três pontos acima da zona de perigo e fez o Wolfsburgo descer ao antepenúltimo posto, que obriga a disputar um play-off com o terceiro classificado do segundo escalão.



