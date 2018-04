Hamilton vence GP do Azerbaijão e é o novo líder do Mundial de Fórmula 1

Numa corrida muito acidentada, com várias entradas do safety car, Hamilton ficou à frente do finlandês Kimi Raikkonen (Ferrari), segundo classificado, e do mexicano Sergio Pérez (Force India), que fechou o pódio.

Após quatro corridas, Hamilton ascendeu ao comando do campeonato, com 70 pontos, contra 66 do alemão Sebastian Vettel (Ferrai), que liderou grande parte da corrida e acabou em quarto, e 48 de Raikkonen.

Na quarta posição do campeonato, com 40 pontos, está o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), que abandonou, com um pneu furado, quando liderava, a duas voltas do fim.

Lusa