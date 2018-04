Ricardo Melo Gouveia terminou no 45.º lugar o Volvo China Open de golfe

Melo Gouveia fez a sua pior volta do torneio, ao marcar quatro 'birdies' (uma pancada abaixo do par) e quatro 'bogeys' (uma acima), para fechar com 282 pancadas, seis abaixo do par.



A prova, pontuável para o European Tour, foi conquistada pelo sueco Alexander Björk, com 270 pancadas, 18 abaixo do par, menos duas do que o espanhol Adrian Otaegui, segundo colocado.