Se o FC Porto ganhar na Madeira fica a 1 ponto de ser campeão

Sérgio Conceição desvaloriza as notícias sobre um alegado aliciamento ao guarda-redes do Marítimo. Na antevisão do jogo deste domingo, o treinador do FC Porto garantiu que a equipa está preparada para a vitória e recusou que o encontro na Madeira seja o jogo decisivo para a conquista do campeonato.

O treinador do Marítimo espera uma partida difícil este domingo com o FC Porto. Daniel Ramos promete a equipa madeirense a dar o máximo para refrear o favoritismo dos dragões.