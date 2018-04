Portugueses abrem hoje quadro principal do Estoril Open

No court central, o primeiro a entrar em campo será Pedro Sousa, 118.º do mundo e convidado da organização, que vai encontrar o experiente francês Gilles Simon, 70.º

Tal como Pedro Sousa, Gastão Elias, 111.º do 'ranking', também passou uma ronda no Clube de Ténis do Estoril em 2017, e para imitar esse feito terá de afastar o jovem australiano Alex de Minaur, 114.º e que recebeu o primeiro 'wild card'.

O primeiro dia do quadro de singulares ficará fechado com um duelo norte-americano, entre Tennys Sandgren, que chegou aos quartos de final do Open da Austrália, e o promissor Frances Tiafoe.

Depois de a chuva ter obrigado a sessão de sábado, o 'qualifying' apenas ficará concluído hoje, com os quatro encontros da segunda ronda, com três portugueses em ação.

João Domingues (190.º do mundo), Frederico Gil (442.º) e João Monteiro (263.º) vão defrontar, respetivamente, o francês Corentin Moutet (137.º), o norte-americano Tim Smyczek (123.º) e o espanhol Ricardo Ojeda Lara (207.º).

Com Lusa