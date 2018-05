A festa do título nas ruas de Barcelona

É o 25.º campeonato conquistado pela equipa catalã. Esta temporada junta ainda a conquista da Taça do Rei, que venceu no dia 21 de abril, frente ao Sevilha.

No meio da festa estavam os portugueses Nelson Semedo e André Gomes. Com eles esteve Andrés Iniesta que já anunciou a despedida do Barcelona, clube que representou durante 22 épocas.