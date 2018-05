Salah eleito melhor futebolista da Liga inglesa pelos jornalistas desportivos

Salah, melhor marcador da Liga inglesa, com 31 golos, superou na votação dos jornalistas o belga Kevin De Bruyne, médio do Manchester City.

Aos 25 anos, Salah já marcou 43 golos em 48 jogos em todas as competições esta temporada. Está na corrida à Bota de Ouro europeia com Lionel Messi, que também soma 43 golos em 51 jogos realizados em todas as competições.