Ligas Europeias acusam FIFA de voltar a trabalhar sem transparência

O organismo está contra as intenções da FIFA, divulgadas na quarta-feira, de criar uma liga das nações, num investimento que rondará os 20 mil milhões de euros, e de transformar o formato do mundial de clubes.

"Este processo faz-me lembrar a forma como trabalhava 'a velha FIFA', que eu pensava que já tinha acabado", disse Lars-Christer Olsson, presidente das ligas europeias.

O dirigente afirma que se tem verificado "uma clara falta de auscultação e de transparência e uma manipulação intencional da estrutura decisória da FIFA na apresentação de grandes propostas".

Em comunicado, a associação das ligas europeias considera precipitado apresentar um plano a longo prazo, como o que foi divulgado pela FIFA, que além da criação da liga das nações, prevê a transformação do Mundial de Clubes, que atualmente junta todos os anos sete equipas, numa competição quadrienal, a disputar por 24 equipas.

A associação garante que as ligas europeias não estão preparadas para fazer quaisquer alterações e concessões relacionadas com os seus calendários, já congestionados com competições domésticas.

A FIFA, que nos últimos anos viveu um grande escândalo relacionado com corrupção, que levou à saída do presidente Joseph Blatter, entretanto condenado, é presidida desde 2016 por Gianni Infantino, antigo secretário-geral da UEFA.

