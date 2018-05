Secretário de Estado diz que "futebol deve ser vivido como uma festa"

"Vamos viver o futebol pela festa que ele tem de ser e como um motivo de orgulho que o país tem. Temos o melhor jogador de futebol do mundo, temos o melhor jogador do mundo de futsal e temos o melhor jogador do mundo de futebol de praia, havendo um reconhecimento internacional não só a nível individual, mas a nível de equipas", disse à margem da assinatura de um Memorando de Entendimento entre a Altice Portugal e o Ministério da Educação, em Matosinhos, no distrito do Porto.

O governante frisou que as equipas portuguesas são "altamente competitivas" e um motivo de orgulho para todos. A duas jornadas do fim da temporada 2017/18 da I Liga, e quando no sábado se joga o dérbi entre Sporting e Benfica, no Estádio José Alvalade, José Paulo Rebelo desejou que "tudo aconteça como deve acontecer", acrescentando que o que deve acontecer é a prática desportiva de alta competição sem fenómenos que só ofuscam e atrapalham e nada valorizam o desporto.

"Um dérbi é um motivo de alegria, são milhares de adeptos desses clubes que vão estar a seguir com muita atenção o jogo, mas nem todos no estádio, logo o que desejo é que se viva um clima de tranquilidade porque é de um jogo de futebol de que se trata", vincou.

O FC Porto lidera o campeonato com 82 pontos, enquanto Benfica e Sporting são segundo e terceiro, respetivamente, com 77 pontos.

Os dragões, a quem basta um ponto para conquistarem um título que foge há quatro temporadas para o Benfica, recebem o Feirense, no 15.º lugar com 30 pontos, no domingo, pelas 20:15.Já Sporting e Benfica defrontam-se no sábado, no Estádio José Alvalade, pelas 20:30.

Lusa