Biatleta russa suspensa dois anos por doping

A decisão surge na sequência de uma investigação baseada no relatório McLaren, sobre doping generalizado com a cobertura do governo russo, e é o primeiro caso baseado no documento a resultar na proibição de um atleta de desportos de inverno.

Ekaterina Glazyrina, de 31 anos, encontrava-se no auge da sua carreira antes de Sochi2014, alcançando sete pódios em provas da Taça do Mundo nas duas temporadas anteriores aos jogos.

Todos os resultados de Ekaterina Glazyrina a partir de 2013 serão apagados, refere ainda a União Internacional de Biatlo, sugerindo que o uso de substâncias proibidas ocorreu no período que antecedeu Sochi2014.



Lusa