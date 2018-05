João Sousa diz que é especial jogar meia-final de ténis em Portugal

"É muito especial para mim. Não é a primeira vez que estou numa meia-final, mas é especial por ser em Portugal. Estou contente com a vitória, com a maneira como consegui lidar com as diferentes situações, contente com o nível apresentada, especialmente no terceiro 'set', depois de no segundo o Kyle ter jogado a um nível que não me deixou impor o meu ténis", referiu.

João Sousa, 68.º do mundo, precisou de uma hora e 27 minutos, para afastar o número um britânico e 23.º da hierarquia, por 6-3, 1-6, 6-0, chegando pela primeira vez às meias-finais de um torneio ATP em Portugal.

"Um terceiro 'set' muito bem conseguido, estou muito contente com o nível que consegui exibir. Tentei jogar sempre a um bom nível, mas no segundo 'set' ele foi melhor do que eu.

Tinha dito que tinha de elevar o nível ou manter o nível durante mais tempo, o que consegui. Muito feliz por ter vencido um grandíssimo jogador e por estar na meia-final do Estoril Open", assumiu.

Sobre a quebra no segundo parcial, o vimaranense disse que não conseguiu adaptar-se tão bem ao vento que se levantou, o que permitiu que o britânico se soltasse e jogasse a um nível superior.

"Ele soltou-se um pouco e jogou a um nível que não me deixou jogar. Foi melhor do que eu e se continuasse assim a vitória iria ser merecida para o lado dele. No terceiro 'set' acho que foi ao contrário, entrei eu muito bem e consegui fazer um 'break' muito cedo. Ele viu uma montanha à frente e eu consegui manter um nível altíssimo durante todo o 'set'", afirmou.

No sábado, frente ao grego Stefanos Tsitsipas, João Sousa, que elogiou a "atmosfera incrível" no Clube de Ténis do Estoril, vai jogar as 16.as meias-finais da sua carreira, o que considera prova que se manteve "no topo de elite mundial durante algum tempo".

"É mais uma meia-final, mais um encontro que tenho de encarar da mesma maneira que tenho encarado todos esta semana. Hoje é dia para desfrutar, descansar, recuperar. Depois amanhã [sábado] preparar o encontro", disse.

No sábado, João Sousa vai jogar as meias-finais de pares, ao lado do argentino Leonardo Mayer, e singulares, garantindo estar preparado.

"Estou bem fisicamente, sinto-me muito bem. Este ano fizemos aposta singulares e pares e tem corrido muito bem, tenho estado focado em vencer cada jogo em que entro. O Leo tem ajudado muito nos pares. Tem corrido muito bem, tenho jogado a um excelente nível, a melhorar de encontro para encontro", afirmou.

Sobre o grego Tsitsipas, de 19 anos, João Sousa conhece ainda pouco do tenista, dizendo que "é um jovem com muita ambição" e lembrando que chegou à final de Barcelona na semana passada.

"Vem com muita confiança, porque tem ganhado muitos e bons encontros. Vais ser mais um encontro exigente. A este nível não há encontros fáceis. Quero preparar da melhor maneira esse encontro", disse.

No sábado, nas bancadas do Clube de Ténis do Estoril vai estar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, um espetador especial para o jogo de João Sousa.

"Todas as pessoas são especiais. O presidente um pouco mais especial, porque representa o povo. É ótimo que ele possa ter um pouco de espaço para desfrutar de uma modalidade que gosta. É ótimo ter o presidente. Todas as pessoas são especiais. É bonito ver que as pessoas desfrutam com o ténis português. É ótimo ter a presença dele", referiu.

