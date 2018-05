João Sousa tenta chegar pela primeira vez às meias-finais do Estoril Open

O tenista vimaranense, de 29 anos, defronta o britânico Kyle Edmund, terceiro cabeça de série, no segundo encontro do dia no Court Central.

Depois de ter atingido as 'meias' no torneio de Marraquexe, em abril, o Estoril Open pode dar a João Sousa nova presença entre os quatro melhores de um evento ATP, podendo ser o primeiro português a chegar a essa fase num torneio do circuito principal em Portugal desde 2010, ano em que Frederico Gil chegou à final.

O número um português e 68.º do mundo já defrontou o tenista britânico, 23.º da hierarquia, por duas vezes (ambas em Masters 1000), tendo cada um conquistado uma vitória.

A favor de Edmund está a confiança dada pelo seu melhor 'ranking' de sempre, enquanto João Sousa conta com o apoio do público e a motivação de ter quebrado 'enguiços' nesta edição.

A anteceder o duelo do português está o encontro entre o grego Stefanos Tsitsipas (44.º) e o espanhol Roberto Carballes Baena (77.º).

Os dois tenistas superaram longas jornadas na segunda ronda, com ambos a vencerem os respetivos embates em três 'sets'.

Depois de uma excelente prestação no Open de Barcelona, em que somente perdeu a final contra Rafael Nadal, o jovem helénico, de 19 anos, impôs-se ao sul-africano Kevin Anderson, primeiro cabeça de série e oitavo do mundo.

Por sua vez, Baena superou uma 'maratona' de três horas e nove minutos frente a Cameron Norrie.

As atenções estão também sobre o campeão em título do torneio, o espanhol Pablo Carreño Busta, número 11 da hierarquia ATP, que bateu na sua estreia o argentino Nicolas Kicker em dois 'sets' (6-1 e 7-5) e disputa esta noite os 'quartos' com o chileno Nicolas Jarry (65.º), que afastou o 'qualifier' espanhol Ricardo Ojeda Lara.

Por fim, o programa dos quartos de final terá também o encontro que coloca frente a frente o norte-americano Frances Tiafoe e o italiano Simone Bolelli, vindo da qualificação.

Lusa