Neymar regressa a Paris para concluir recuperação de lesão no pé esquerdo

Segundo a imprensa francesa, citada pela agência EFE, Neymar, que em agosto passado custou 222 milhões de euros ao clube francês, aterrou num aeroporto nos arredores de Paris, destinado a voos privados.

A imprensa indica que Neymar "despistou" os jornalistas que o aguardavam no aeroporto parisiense Charles de Gaulle, onde aterraram, provenientes de um voo comercial da Air France, os seus fisioterapeutas Ricardo Rosa e Rafael Martini.

Segundo o jornal L'Équipe, Neymar aceitou fazer a parte final da sua recuperação em Paris, mas a sua prioridade continua a ser o Mundial2018, competição para a qual quer estar a 100%.

O jornal refere que o PSG obrigou o jogar a regressar a França para "calar" os adeptos, que estão privados da sua grande 'estrela', contratada no verão passado ao FC Barcelona.

No entanto, Rodrigo Lasmar, o médico da seleção brasileira que operou o jogador em Belo Horizonte, negou qualquer mal-estar entre a 'canarinha' e o PSG.

"Estamos em perfeita sintonia, com o PSG e com o seu médico Eric Rolland, que esteve no Brasil na semana passada. Trabalhamos juntos e, se Neymar estiver em condições antes do final da época, poderá jogar pelo PSG", disse Lasmar, ao L'Équipe.

O brasileiro sofreu uma lesão no quinto metatarso do pé direito, em 25 de fevereiro, num jogo do campeonato francês, com o Marselha, e foi operado em 03 de março no Brasil, tendo sido estimado um tempo de paragem entre dois e três meses.



