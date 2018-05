Sporting de Braga empata com Boavista e fica com pódio mais distante

Um golo de Yusupha, em cima dos 45 minutos, adiantou os 'axadrezados', tendo os 'arsenalistas' igualado aos 72, por Dyego Sousa, jogador que, aos 90+5, falhou uma grande penalidade, que provavelmente daria os três pontos aos bracarenses.

Os minhotos precisavam de vencer para sonharem com o segundo lugar, ainda possível, mas só com uma vitória no sábado do Sporting sobre o Benfica, enquanto o terceiro ficou mais distante, já que ficaram a dois pontos dos dois rivais lisboetas, adiando assim para a última jornada essa decisão.

Com este empate, o Boavista mantém o sétimo posto, agora com 43 pontos, podendo vir a perder essa posição no decorrer da ronda.



Lusa