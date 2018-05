UEFA abre inquérito disciplinar à Roma por incidentes no jogo com o Liverpool

A Comissão de Controle, Ética e Disciplina da UEFA analisará o caso em 31 de maio, no qual responsabiliza o clube italiano de conduta imprópria do seu presidente, James Pallotta, além do uso de artefactos pirotécnicos, obstrução de escadas e organização insuficiente.

Estes factos, verificados no jogo de quarta-feira, violam os regulamentos disciplinares, de segurança e de infraestruturas da UEFA, conforme indica o organismo que tutela o futebol europeu na nota da abertura do inquérito disciplinar à Roma.

Além das possíveis sanções contra os italianos da Roma, a comissão disciplinar da UEFA analisará também uma provável punição para os ingleses do Liverpool, pelo arremesso de artefactos pirotécnicos durante o mesmo jogo.

Lusa