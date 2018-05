Frances Tiafoe vence campeão e junta-se a João Sousa na final

O jovem norte-americano, 64.º do mundo, impediu que o espanhol, 11.º, chegasse à terceira final consecutiva no Clube de Ténis do Estoril, ao triunfar por 6-2, 6-3, em uma hora e 15 minutos.

Na segunda final da carreira, depois de ter vencido em Delray Beach este ano, Tiafoe, de 20 anos, vai defrontar o português João Sousa, naquele que será o primeiro confronto entre ambos.

Lusa