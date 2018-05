João Sousa eliminado nas meias-finais de pares

Horas depois de ter garantido a presença na final de singulares, João Sousa procurava ser o quarto tenista a jogar as duas finais do único torneio português no circuito ATP, mas acabou por ser afastado.



Os britânicos venceram a dupla luso-argentina por 6-2, 7-6 (7-4), em uma hora e 20 minutos.



Na final, marcada para domingo, Edmund e Norrie vão defrontar o holandês Wesley Koolhof e o neozelandês Artem Sitak.

Lusa