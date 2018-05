Nacional regressa à I Liga ao beneficiar das derrotas de Penafiel e Académica

A formação madeirense, que visita no domingo o Arouca, soma 67 pontos e já só pode ser ultrapassada pelo Santa Clara, que soma 63, tem mais dois jogos para disputar e também assegura a subida caso vença na receção ao Real Massamá.

A Académica, que perdeu na receção ao Cova da Piedade (2-1), também conta 63 pontos, mas tem apenas mais um jogo para disputar, tal como Penafiel, que soma 61, após ter perdido em casa com o Académico de Viseu (1-0).

Em Penafiel, o georgiano Avto marcou o golo da vitória do Académico de Viseu, enquanto o brasileiro Dieguinho assinou os dois tentos do Cova da Piedade em Coimbra, onde os anfitriões não conseguiram melhor do que reduzir pelo capitão Marinho.

Lusa