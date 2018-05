Desportivo de Chaves vence Marítimo e mantém hipótese de chegar ao 5.º lugar

Os insulares ainda se adiantaram no marcador, aos 26 minutos, por Bebeto, mas os flavienses deram a volta ao marcador, com golos de Pedro Tiba (37 minutos), Bressan (45+9), de grande penalidade, e Matheus Pereira (52 e 77), o segundo igualmente de penálti.

Com este triunfo, o Desportivo de Chaves ainda pode chegar ao quinto lugar, que pode dar acesso à Liga Europa, mas precisa de vencer o

Desportivo das Aves na última jornada, esperar que o Rio Ave perca os dois jogos que lhe faltam e que o Marítimo derrote o Sporting.

Os transmontanos subiram ao sexto lugar, com os mesmos 44 pontos do Marítimo, que é sétimo e tem desvantagem no confronto direto com os dois adversários.

Lusa