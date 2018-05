Marcelo Rebelo de Sousa foi ao balneário felicitar João Sousa

De acordo com a informação avançada pela organização da prova, o Chefe de Estado deslocou-se ao complexo já ao final da tarde e foi de propósito ao balneário do jogador para lhe dar os parabéns pelo feito de se ter tornado o primeiro português a vencer o maior torneio do ténis nacional.

Marcelo Rebelo de Sousa já tinha passado ao início da tarde pelo Estoril Open, antes da final que João Sousa venceu diante do norte-americano Frances Tiafoe (duplo 6-4), e depois acabou por sair e não assistir à decisão do título, face ao compromisso de acompanhar a procissão de Nossa Senhora da Saúde.

"Passei primeiro a dar um abraço às 15:10. Pelos vistos, o abraço também ajudou um pouco e depois soube a meio da procissão da vitória, estou muito feliz", declarou o Presidente aos jornalistas, após as cerimónias que tiveram lugar na Praça do Martim Moniz, em Lisboa.

João Sousa conquistou hoje o Estoril Open em ténis pela primeira vez na carreira, ao derrotar o norte-americano Frances Tiafoe em dois 'sets', após uma hora e vinte minutos de encontro, e somou o seu terceiro título no circuito ATP.

Lusa