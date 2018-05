Nápoles empata e deixa a Juventus a uma formalidade do 7.º título seguido

A equipa de Turim, que venceu no sábado na receção ao Bolonha, por 3-1, passou a dispor de uma vantagem de seis pontos sobre os napolitanos, os mesmos que estão disputa nas duas últimas jornadas da prova.

Mesmo em caso de igualdade, a hexacampeã está em posição muito favorável, pois, apesar de as duas equipas estarem empatadas no confronto direto, a Juventus tem clara vantagem no critério de desempate seguinte, a diferença entre golos marcados e sofridos, com 16 de diferença para o Nápoles.

O português Mário Rui foi totalista na defesa do Nápoles, que esteve por duas vezes em vantagem, na sequência dos golos marcados por Mertens, aos 25 minutos, e Hamsik, aos 71, aos quais respondeu o Torino por intermédio de Baselli, aos 55, e De Silvestri, aos 83.

A próxima semana poderá ser memorável para a 'Juve', que conquistar a quarta 'dobradinha' seguida: na quarta-feira defronta o AC Milan na final da Taça de Itália e domingo tem o heptacampeonato ao alcance de um empate no estádio da Roma.

O Inter Milão, com o defesa português João Cancelo no 'onze', goleou por 4-0 no estádio da 'aflita' Udinese, 17.ª classificada e primeira equipa acima da zona de despromoção, e reentrou na corrida aos lugares de acesso à Liga dos Campeões da próxima época.

A equipa milanesa manteve-se no quinto lugar, mas agora a apenas dois pontos da Lazio, terceiro colocada, que empatou 1-1 na receção ao Atalanta, com a Roma pelo meio, no quarto posto, equidistante um ponto dos adversários, que tem menos um jogo, a cumprir ainda hoje com o Cagliari.

O Chievo relegou, precisamente, o Cagliari para a antepenúltima posição, na zona 'vermelha' da tabela, graças ao triunfo por 2-1 sobre o Crotone, que deixou as duas equipas em igualdade pontual, ainda em situação delicada.

Lusa