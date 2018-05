Roma vence 1-0 em Cagliari e isola-se no terceiro lugar em Itália

Jovem médio turco (15 minutos) tirou um adversário do caminho e atirou cruzado e colocado, garantindo os três pontos que permitem aos romanos atingirem os 73, mais dois do que a Lazio que permitiu o empate caseiro com a Atalanta.

O Cagliari continua com 33 pontos, no antepenúltimo lugar, a um ponto da salvação, onde estão o Chievo, Crotone e Udinese, enquanto Benevento e Verona já desceram.

O Sassuolo venceu a Sampdoria por 1-0 e livrou-se definitivamente de qualquer susto.

Horas antes, a Juventus ficou a uma formalidade de conquistar o sétimo título de campeã consecutivo, na sequência do empate 2-2 concedido pelo perseguidor Nápoles na receção ao Torino.

A equipa de Turim, que venceu no sábado na receção ao Bolonha, por 3-1, passou a dispor de uma vantagem de seis pontos sobre os napolitanos, os mesmos que estão disputa nas duas últimas jornadas da prova.

Mesmo em caso de igualdade, a hexacampeã está em posição muito favorável, pois, apesar de as duas equipas estarem empatadas no confronto direto, a Juventus tem clara vantagem no critério de desempate seguinte, a diferença entre golos marcados e sofridos, com 16 de diferença para o Nápoles.

Lusa