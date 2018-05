Federação turca condenada a pagar 2 milhões de euros ao ex-selecionador

Os juízes consideraram que a TFF tinha despedido Terim pelo facto de este ter agredido o dono e os empregados de um restaurante vizinho ao estabelecimento comercial que o seu genro possui na cidade de Esmirna, supostamente em retaliação por insultos que lhe foram dirigidos.

A atitude desafiadora do treinador depois de fazer justiça pelas suas mãos causou enorme polémica na Turquia e a Federação emitiu um comunicado público no qual fez saber que as duas partes, depois de se reunirem, "chegaram à conclusão de que o mais saudável para ambas é a separação", o que foi interpretado pela opinião pública como uma demissão do selecionador.

Em dezembro do mesmo ano Fatih Terim interpôs uma ação judicial para reclamar o pagamento de uma indemnização de 3,5 milhões de euros por despedimento sem justa causa.

O Tribunal veio agora dar razão a Terim, embora tivesse baixado o valor da indemnização para 9,3 milhões de liras (1,9 milhões de euros), informou a Agência Anadolu, da Turquia, se bem que a Federação turca já tenha feito saber que irá recorrer da decisão.

Terim é uma figura polémica na Turquia, que já treinou por três vezes a seleção turca desde 1993, desempenhando no momento o cargo de treinador do Galatasaray, atual líder do campeonato, equipa que já tinha dirigido em três ocasiões anteriores.

Lusa