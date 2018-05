Benfica multado em 13 mil euros por incidentes durante jogo com o FC Porto

Durante o encontro, a 15 de abril, a aparelhagem do estádio da Luz foi usada para proferir cânticos de apoio aos encarnados. A irregularidade foi referida no relatório dos delegados do jogo.

O Benfica foi também punido pelo comportamento dos adeptos que, para além da utilização de engenhos pirotécnicos, atiraram objetos para dentro do campo depois do Herrera ter feito o golo que garantiu a vitória ao FC Porto.