Sagrou-se campeão mundial e foi nu à conferência de imprensa

Na final, Williams venceu o escocês John Higgins por 18-16. Depois da celebração em pleno Crucible Theater, na cidade inglesa de Sheffield, foi tempo de cumprir a promessa, com o galês a surgir na sala de imprensa envergando apenas uma toalha enrolada à cintura:

Mark Williams, de 43 anos, sucedeu ao inglês Mark Selby e venceu o Mundial pela terceira vez na carreira, depois das conquistas em 2000 e 2003.

Com este triunfo, o jogador galês subiu ao 3.º lugar do ranking mundial, ficando apenas atrás do líder Selby e do "Rocket" Ronnie O'Sullivan.