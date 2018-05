Juventus ergue Taça e vai para quarta dobradinha consecutiva

Hoje, no estádio Olímpico da capital, a formação de Turim chegou ao 4-0 com evidente facilidade na segunda parte, através dos golos do marroquino Benatia (56 e 64), do brasileiro Douglas Costa (61) e ainda do autogolo de Kalinic (76).

Tudo se conjuga assim para um histórico registo de quatro campeonatos e quatro taças nacionais de seguida - só uma 'calamidade' impedirá o 'scudeto' quando faltam apenas duas jornadas.

Com efeito, os pupilos de Massimiliano Allegri comandam no campeonato com 91 pontos a duas jornadas do fim, com o Nápoles a seis pontos.

Basta-lhe um empate para festejar, no campo da Roma ou na receção ao Hellas Verona.O AC Milan, de Gennaro Gatuso, poderia salvar a época neste jogo (está em sexto no campeonato), mas foi totalmente impotente para contrariar o favoritismo da 'Juve'.

André Silva, na sua primeira época milanesa, não teve 'direito' à festa da Taça e não saiu do banco dos suplentes.

Lusa