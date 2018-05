Paulo Fonseca conquista segunda Taça da Ucrânia pelo Shakhtar

O argentino Facundo Ferreyra inaugurou o marcador, aos 47 minutos, e o ucraniano Yaroslav Rakitskiy fez o segundo golo do conjunto de Donetsk, aos 61.

Paulo Fonseca conquistou a segunda Taça da Ucrânia ao serviço do Shakhtar e está perto de conseguir a segunda 'dobradinha', uma vez que lidera o campeonato com cinco pontos de avanço sobre o Dínamo de Kiev.

Esta foi a 12.ª Taça do Shakhtar Donetsk, que, assim, se tornou no clube com mais conquistas na prova, ultrapassando o rival da capital.

Lusa