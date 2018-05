Cerca de sete mil adeptos vão ao Jamor apoiar o Desportivo das Aves

O dirigente explicou, em conferência de imprensa para a apresentação da camisola que será utilizada no jogo com os 'leões', que a Câmara Municipal de Santo Tirso vai disponibilizar 60 autocarros para a deslocação dos adeptos a Lisboa.

Além disso, a claque 'Força avense' tem prevista a partida de mais 20 autocarros, "fora os 10 que foram organizados de forma particular".

O presidente do clube avense, que garantiu no passado fim de semana a manutenção na I Liga, revelou-se satisfeito com o percurso da equipa ao longo da época, mostrando-se otimista em relação ao futuro.

"Este é o jogo mais importante da história do Aves. É importante termos assegurado a permanência, para, agora, encararmos esta final. Somos o 25.º clube a chegar a uma final, o que, com tantos anos da Taça de Portugal, é uma grande importância.

Costuma-se dizer que estas equipas são de campeonatos diferentes, mas não são, e esta final não tem favoritos", frisou.

O Desportivo das Aves e o Sporting disputam, no próximo dia 20 de maio, a final da Taça de Portugal, depois de terem eliminado nas 'meias' o Caldas e o FC Porto, respetivamente.

Lusa