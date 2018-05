Nulo do Manchester United em casa do West Ham garante segundo lugar

O Manchester United assegurou hoje o segundo lugar da I Liga inglesa de futebol, ao empatar sem golos em casa do West Ham, quando falta uma jornada para o fim do campeonato.



Pelo West Ham alinhou durante os 90 minutos o internacional português João Mário, que realizou uma exibição apagada.



Com o ponto conquistado hoje, a equipa de José Mourinho garantiu o segundo lugar, com 74 pontos, mais quatro do que o Tottenham, que é terceiro, e que já não pode alcançar pontualmente o seu rival, mesmo que vença o último jogo em casa frente ao Watford.

