Atlético de Madrid garante segundo lugar definitivo, Sevilha na Liga Europa

Koke, aos 08 minutos, com remate cruzado dentro da área, fez o único golo de uma partida na qual o guarda-redes Oblak defendeu um penálti, negando o golo ao marroquino Fayçal Fajr (77), companheiro de Antunes, e garantindo supremacia definitiva sobre o Real Madrid, que hoje ainda recebe o Celta.

Este resultado ajudou a confirmar o sétimo lugar 'europeu' do Sevilha, que empatou 2-2 em casa do eterno rival Betis, que também vai à Liga Europa, direto à fase de grupos, ao contrário do opositor, que entra na segunda pré-eliminatória - o Betis só não sabe se termina em quinto ou sexto, lugar que disputa com o Villarreal, que venceu 4-2 na Corunha.

No grande dérbi da Andaluzia, o Betis adiantou-se com golo de cabeça do defesa Marc Batra (05), mas o Sevilha empatou em lance confuso concluído pelo francês Wissam Ben Yedder (57): o defesa dinamarquês Simon Thorup Kjær (79) ainda deu a volta na sequência de canto, mas volvidos dois minutos, e à segunda tentativa, Loren Morón fez o 2-2 definitivo.

O já campeão FC Barcelona, que domingo visita o Levante, tem 90 pontos, mais 12 do que o Atlético de Madrid e 18 do que o Real Madrid. O Valência soma 70, a dois dos 'merengues', Villarreal e Betis contabilizam 60 e o Sevilha tem 55, mais três do que o Getafe, sobre o qual tem vantagem direta.

Com Ruben vezo e Gonçalo Guedes no 'onze', o Valência venceu 1-0 em Girona, o Alavés impôs-se ao Athletic Bilbau por 3-1, e o Eibar ganhou 1-0 ao Las Palmas, que desce de divisão juntamente com Málaga e Corunha.

Lusa