Adeptos do Sporting descontentes insultam equipa e obrigam a reforço policial

O resultado do jogo fez com que o Sporting tenha perdido o segundo lugar do campeonato para o Benfica, o que levou os sportinguistas a insultarem a comitiva leonina quando os jogadores se encaminhavam para o autocarro.

No final, e depois de Rui Patrício e William terem tentado acalmar os ânimos, a equipa acabou por seguir para o aeroporto sem quaisquer tumultos.