FC Barcelona sofre primeira derrota da temporada na penúltima jornada

Com o título de campeão espanhol de futebol já assegurado e sem o argentino Lionel Messi nos convocados, o FC Barcelona chegou a estar a perder por 5-1 na segunda parte, com o ganês Emmanuel Boateng a ser o principal carrasco da equipa comandada por Ernesto Valverde -- marcou aos 09, 30 e 49 minutos.

Os catalães acabariam por reagir por intermédio do brasileiro Philippe Coutinho, que respondeu também com um 'hat-trick' (38, 59 e 64 minutos), num jogo em que o português Nelson Semedo alinhou de início e André Gomes ficou no banco no 'Barça'.

O FC Barcelona lidera assim com os mesmos 90 pontos, enquanto o Levante ascende ao 15.º lugar.

Noutro jogo da 37.? jornada da liga espanhola de futebol, o despromovido Málaga sofreu mais uma pesada derrota, por 4-1, desta vez no terreno do Espanyol, 14.º classificado.

Na véspera, o Atlético de Madrid garantiu o segundo clube, ao vencer no terreno do Getafe (1-0), para terminar com 78 pontos, mais três do que o Real Madrid, campeão cessante, que goleou em casa o Celta de Vigo (6-0).

