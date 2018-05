Equipa técnica do Sporting suspensa por Bruno de Carvalho

A decisão do líder leonino surge nas vésperas da final da Taça de Portugal, que se joga, este domingo, e um dia depois da derrota na Madeira que custou aos leões o 2.º lugar no campeonato e o consequente apuramento para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Jogadores, treinadores e dirigentes leoninos estiveram esta tarde reunidos em Alvalade, para avaliar a atual situação do clube, e o desfecho acabou por resultar na suspensão de toda a equipa técnica e na instauração de um processo disciplinar.

Ao que a SIC apurou, há pelo menos três jogadores do plantel leonino que se recusam a jogar na final da Taça caso o processo não seja levantado a Jorge Jesus, que assim não poderá estar no banco de suplentes, no Jamor. São eles os capitães Rui Patrício e William Carvalho, bem como o médio Bruno Fernandes, figura determinante nos leões nesta temporada.

A final da Taça de Portugal joga-se este domingo às 17h00. Até lá, ainda não é certo de que forma vai figurar o Sporting no Jamor nem se Jorge Jesus vai estar no banco de suplentes.