As conversas que marcam as suspeitas de corrupção no andebol do Sporting

Numa das gravações, a que a SIC teve acesso, Paulo Silva, o alegado intermediário, conversa com Gonçalo Rodrigues, braço direito de André Geraldes, a propósito de um jogo do Sporting, em maio do ano passado, frente ao Águas Santas, e a escolha do árbitro para esse encontro:

Num dos jogos da época passada, o Sporting perdeu com o FC Porto depois de ter estado a ganhar ao intervalo. O árbitro terá sido ameaçado depois da partida. Num dos registos de aúdio, a que a SIC teve acesso, Paulo Silva terá dito a João Gonçalves que estaria a tentar fazer o melhor:

No contexto deste jogo, Gonçalo Rodrigues conversa com Paulo Silva, a propósito de um almoço que iria ter com o árbitro:

Já depois do jogo entre leões e dragões, Paulo Silva fala de um almoço que terá tido com o árbitro do jogo, que determinou a derrota do Sporting frente ao FC Porto:

O Sporting já reagiu e, em comunicado, diz que se trata de mais uma campanha para denegrir a imagem da instituição, que é um "alvo a abater". O clube repudia as notícias e diz que não se revê neste tipo de práticas, que desvirtuam a verdade desportiva. Garante ainda que vai tomar medidas para responsabilizar, nas instâncias devidas, todos os agentes e empresários que falam em público sobre o Sporting.