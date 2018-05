Como se terá tentado influenciar o resultado do jogo de andebol entre Sporting e Águas Santas

Na gravação, Paulo Silva, o alegado intermediário, conversa com Gonçalo Rodrigues, braço direito de André Geraldes, atual homem forte do futebol do Sporting.

No site oficial e nas redes sociais, o Sporting desmente qualquer envolvimento. O clube diz que se trata de uma campanha para afetar a instituição que confia na Justiça, esperando uma investigação rápida.