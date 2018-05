"Alheei-me do jogo muita vez. Fiz uma falta que podia ter dado golo". Suspeitas de corrupção no Sporting estendem-se ao futebol

Paulo Silva, que diz estar arrependido e confessa ter agido por "sportinguismo", apresentou há cerca de dois meses uma participação no Departamento de Investigação e Ação Penal do Ministério Público do Porto. Entregou na altura várias mensagens escritas e de áudio, na aplicação Whatsapp.

Os registos incluem gravações de João Gonçalves, que serviria de interlocutor, e de Gonçalo Rodrigues, ligado diretamente a André Geraldes, o homem forte do futebol do Sporting.

Os quatro homens foram hoje detidos pela Polícia Judiciária. O diretor do departamento de futebol do Sporting, André Geraldes, e outras três pessoas foram hoje detidas, disse fonte judicial à SIC. Estão indiciados de crimes de corrupção no desporto.

Paulo Silva garante nunca ter falado diretamente com Geraldes, mas assegura que seria ele que estava à cabeça de todo este alegado esquema.

O responsável leonino já desmentiu estar envolvido numa rede de corrupção. Declarações deixadas no Facebook, numa altura em que se falava apenas do andebol.

