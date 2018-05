As gravações que mostram aliciamento a adversários do Sporting

O homem forte do futebol no Sporting foi detido, juntamente com outras três pessoas, incluindo alguns responsáveis na estrutura do clube leonino. André Geraldes é o braço direito de Bruno de Carvalho e está no centro das investigações às suspeitas de corrupção no andebol e no futebol.

As suspeitas saltam agora para o campo do futebol. Paulo Silva, o suposto intermediário neste esquema, numa das mensagens gravadas terá feito referência a um dos jogos do Sporting durante o campeonato que agora terminou e a conversa que terá tido com um jogador da equipa adversária.

As gravações passam quase sempre por Paulo Silva. O empresário intermediário neste alegado esquema agora arrependido entregou à justiça os ficheiros de áudio das mensagens na aplicação Whatsapp. Do outro lado estão quase sempre Gonçalo Rodrigues, o braço direito de André Geraldes (o homem forte do futebol no Sporting), e João Gonçalves, empresário e interlocutor na suposta rede de compra de árbitros no andebol e de jogadores no futebol.

Há vários jogos que estarão a ser investigados em diferentes terrenos do campeonato de futebol e serão ainda vários os jogadores que o Sporting alegadamente comprou ou terá tentado comprar.

Num dos registos é feito um comentário acerca de um jogador que terá, numa primeira fase, alinhado com o suposto esquema e terá depois recusado.

A troca de mensagens neste caso será com Gonçalo Rodrigues. Os valores que terão sido pagos aos jogadores adversários para dar, por exemplo, espaço no relvado aos atletas do Sporting podem ter ultrapassado os 12 mil euros.

Paulo Silva confessa-se agora arrependido, diz nunca ter falado com André Geraldes. O agora responsável pelo futebol esteve anteriormente nas modalidades e passa este caso do andebol para o futebol, na altura em que também Geraldes salta para o desporto rei. Paulo Silva diz não ter dúvidas de que seria ele o homem à cabeça de todo o suposto esquema.