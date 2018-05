Diretor do futebol do Sporting detido

Última atualização às 12:46

Em comunicado, a PJ adiantou entretanto que a operação "Cashball" envolveu 40 elementos da PJ e incluiu uma dezena de buscas domiciliárias e num clube desportivo. O inquérito da operação é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto.

André Geraldes é atualmente o homem forte do futebol no Sporting, estava sempre no banco nos jogos ao lado do Bruno de Carvalho. Estava o ano passado à frente das modalidades dos leões.

Foram também detidos:

João Gonçalves, empresário e interlocutor do alegado esquema de corrupção, com ligações ao Sporting;

Gonçalo Rodrigues, braço direito do André Geraldes;

Paulo Silva, empresário que alegadamente corrompia árbitros de andebol e jogadores de futebol.

Os detidos serão agora presentes ao juiz de instrução para aplicação de medidas de coação.

A PJ está, desde cedo, a fazer buscas na SAD do Sporting, em Alvalade. Há suspeitas de um alegado esquema de corrupção relacionado com a compra de equipas de arbitragem no andebol e noutras modalidades, incluindo o futebol.

O Ministério Público está a investigar suspeitas que envolvem o Sporting na compra de árbitros de andebol. O alegado esquema terá permitido ao clube de Alvalade conquistar o título nesta modalidade, na época passada. A SIC teve acesso a várias conversas entre um empresário e um suposto intermediário.