Hoje é notícia

Centenas de adeptos leoninos concentraram-se terça-feira à noite junto ao Estádio José Alvalade, em Lisboa, onde entoaram cânticos de apoio ao Sporting e condenaram os atos violentos ocorridos na Academia do clube, em Alcochete.

Dando sequência a uma convocatória nas redes sociais, tendo como mote condenar as agressões e apoiar os jogadores, os adeptos do clube entoaram os habituais cânticos de apoio à equipa de futebol, manifestando insatisfação com os incidentes ocorridos em Alcochete.

Durante a tarde de terça-feira, cerca de 50 indivíduos de cara tapada, alegadamente adeptos 'leoninos', invadiram a Academia e, depois de terem percorrido os relvados, chegaram ao balneário da equipa principal, agredindo vários jogadores, entre os quais Bas Dost, Acuña, Rui Patrício, William Carvalho, Battaglia e Misic, assim como o treinador Jorge Jesus e outros membros da equipa técnica.

O Governo repudiou os incidentes na Academia do Sporting, em Alcochete, que considerou atos de vandalismo e criminosos.Numa declaração conjunta da secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, e o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, o Governo confirmou a detenção de 21 presumivelmente envolvidos.

A equipa principal do Sporting cumpria o primeiro treino da semana, depois da derrota no terreno do Marítimo (2-1), que relegou a equipa para o terceiro lugar da I Liga, iniciando a preparação para a final da Taça de Portugal, no domingo, frente ao Desportivo das Aves.

Final da Liga Europa

O Atlético de Madrid e o Marselha, que eliminaram várias equipas portuguesas na caminhada até à final da Liga Europa de futebol, discutem, em Lyon, o título na segunda prova europeia de clubes.

Enquanto os marselheses procuram tornar-se a primeira equipa francesa a erguer o troféu, os madrilenos procuram o terceiro troféu, depois das conquistas em 2010 e 2012.

O Marselha 'carimbou' a presença no encontro decisivo, marcado para as 19:45 (horas em Lisboa), graças a um golo do defesa central Rolando, que reduziu a desvantagem na segunda mão das meias-finais frente ao Salzburgo, a quatro minutos do fim do prolongamento.

António Costa na Cimeira União Europeia-Balcãs na Bulgária



O primeiro-ministro, António Costa, chega hoje à Bulgária para participar na quinta-feira na Cimeira União Europeia-Balcãs, a primeira do género dos últimas 15 anos, com o presidente do PSD, Rui Rio, a viajar também até Sófia para uma reunião do Partido Popular Europeu.

A agenda de trabalho do primeiro-ministro para a véspera do arranque da Cimeira União Europeia (UE)-Balcãs Ocidentais tem como único ponto um jantar informal, organizado pelo primeiro-ministro da Bulgária, Boyko Borissov, que ocupa a presidência semestral da UE.

A convite do presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, os líderes europeus vão reunir-se à mesa para discutir temas como o acordo nuclear do Irão, as taxas alfandegárias norte-americanas às importações de aço e de alumínio, das quais a UE está provisoriamente isenta, ou a investigação e a inovação numa Europa digital.

À margem da Cimeira UE-Balcãs Ocidentais, decorrerá uma reunião do Partido Popular Europeu, na qual estará presente Rui Rio. Depois de estrear-se em 'cimeiras' da sua família política em março, em Bruxelas, o presidente do Partido Social Democrata viaja até Sófia para participar no encontro dos líderes nacionais do PPE, no qual também irão participar Tusk, Juncker e o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani.

Iniciativa de Boyko Borissov, o encontro da maior família política europeia centrar-se-á igualmente na questão dos Balcãs Ocidentais, um tema prioritário na agenda do primeiro-ministro búlgaro para os seis meses da presidência búlgara da UE.

Deslocações dos deputados das regiões autónomas em debate na conferência de líderes



A conferência de líderes parlamentares deverá pronunciar-se hoje sobre o parecer da subcomissão de Ética que concluiu pela necessidade de alteração do cálculo e método de atribuição dos apoios às deslocações dos deputados eleitos pelas regiões autónomas.

O parecer da subcomissão de Ética concluiu que os abonos dos deputados da Madeira e dos Açores têm a natureza de um subsídio e são distintos dos apoios às viagens dos deputados que vivem em território nacional e propõe que o valor de referência "deve ser o da taxa máxima de esforço legalmente fixada para residentes".

O parecer da subcomissão de Ética foi solicitado pelo presidente do parlamento, na sequência de uma notícia do semanário Expresso, segundo a qual os deputados dos círculos eleitorais das regiões autónomas dos Açores e da Madeira beneficiam da duplicação de apoios estatais ao transporte entre o continente e as ilhas.

Deputados eleitos por aqueles círculos, além de disporem de 500 euros semanais fixos para eventuais deslocações, optariam por gozar do subsídio de mobilidade concedido a todos os residentes insulares, mediante um sistema de reembolso das passagens de avião.

Furo de prospeção de petróleo ao largo de Aljezur vs Avaliação de Impacte Ambiental



A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) deverá anunciar se o furo de prospeção de petróleo do consórcio Eni/Galp, ao largo de Aljezur, terá que ser submetido a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).

O prazo para a APA se pronunciar sobre a apreciação prévia de sujeição a AIA do processo de pesquisa de hidrocarbonetos no bloco designado Santola acaba hoje, um mês depois de ter terminado o período de consulta pública.

Em janeiro, o Governo deu luz verde à prorrogação, por um ano, do período inicial de prospeção e pesquisa de petróleo na bacia do Alentejo, por considerar que o atraso na operação não é da responsabilidade do consórcio.

O furo a realizar no Alentejo para conhecer as potencialidades do leito submarino terá uma profundidade de cerca de 1.070 metros de profundidade, sendo que a perfuração durará aproximadamente quatro dias (excluindo a mobilização e o posicionamento, cuja duração prevista é de três dias), de acordo com elementos remetidos pela Eni à APA para apreciação prévia e decisão de sujeição a APA.

A prospeção e exploração de hidrocarbonetos têm sido contestadas por associações ambientalistas e de defesa do património, pela Comunidade Intermunicipal do Algarve, por cidadãos individuais, entidades empresariais e movimentos de cidadãos criados contra esta atividade, tendo já levado à apresentação de várias providências cautelares contra os contratos assinados pelo Estado e consórcios privados.

Liga Árabe reúne-se de urgência no Cairo



A Liga Árabe reúne-se hoje, no Cairo, capital egípcia, com caráter de urgência, para debater a transferência da embaixada norte-americana de Telavive para Jerusalém, concretizada na segunda-feira.

A reunião acontece "a pedido do Estado da Palestina" para discutir "formas para enfrentar a decisão ilegal dos Estados Unidos" em reconhecer Jerusalém como capital de Israel.Na segunda-feira, protestos na fronteira entre a Faixa de Gaza, sob controlo do grupo islâmico Hamas, e Israel, provocaram 60 mortos e mais de 2.700 feridos.



A Guatemala vai transferir hoje a embaixada para Jerusalém, no seguimento da aliança com os Estados Unidos, que reconheceram esta última cidade como capital de Israel.

Na cerimónia estará presente o Presidente guatemalteco, Jimmy Morales.Além da Guatemala, as Honduras, Ilhas Marshall, Micronésia, Nauru, Palau e Togo aliaram-se aos Estados Unidos para a transferência das respetivas embaixadas para Jerusalém.A embaixada dos Estados Unidos foi transferida na segunda-feira, contrariando a posição da ONU e dos países europeus, árabes e muçulmanos, assim como a linha diplomática seguida por Washington ao longo de décadas.

ARCOlisboa inaugurada na Cordoaria Nacional



A terceira edição da ARCOlisboa - Feira Internacional de Arte Contemporânea de Lisboa, é inaugurada hoje, às 19:00, na Cordoaria Nacional, com 72 galerias oriundas de 14 países, sendo que 27 são portuguesas.

A secção principal da ARCOlisboa contará com uma seleção de 60 galerias nacionais e internacionais feita pelo comité organizador da ARCOlisboa 2018, cujos trabalhos selecionados incluem as vanguardas históricas, os clássicos contemporâneos e a arte atual.

"Opening", o espaço dedicado a galerias jovens (com um percurso de sete anos no máximo), que este ano celebra a sua segunda edição, apresentará 12 projetos, novamente selecionados pelo comissário João Laia.

A ARCOLisboa 2018 está aberta ao público entre quinta-feira a sábado, das 14:00 às 21:00, e, no último dia, domingo, das 12:00 às 18:00.Hoje, a inauguração oficial decorre a partir das 19:00, com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do ministro da Cultura, Luis Filipe Castro Mendes, do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, do presidente do Comité Executivo da IFEMA (Feria de Madrid), Clemente Gónzalez Soler, e do diretor da feira, Carlos Urroz.

Criminalidade em debate no Parlamento de Moçambique



A oposição em Moçambique vai perguntar hoje no Parlamento ao Governo como pretende lidar com a criminalidade no país, incluindo com casos de rapto e assassinato de jornalistas e empresários, de acordo com as questões consultadas pela Lusa.

As perguntas vão ser colocadas durante a habitual interpelação ao Governo na Assembleia da República, que decorre hoje e quinta-feiraOs deputados da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, pretendem saber "até quando o povo moçambicano continuará vítima de violência e de impunidade".

O segundo maior partido da oposição, o Movimento Democrático de Moçambique (MDM) refere que "o país tem registado um clima de instabilidade em matéria de ordem e segurança públicas, caracterizados por raptos e assassinatos de jornalistas, empresários, políticos, cidadãos comuns e indefesos".

Segundo o partido, são casos que se configuram como uma "intimidação e limitação da liberdade de imprensa, de expressão", assim com de "outros direitos fundamentais", pelo que pergunta ao Governo "qual a estratégia para reverter a situação".

Homem acusado de matar a mulher em Alcáçovas conhece sentença

O homem acusado de ter matado a mulher com uma navalha, no jardim público de Alcáçovas, no concelho de Viana do Alentejo, e que confessou o crime, conhece hoje à tarde a sentença no Tribunal de Évora.

A leitura do acórdão, marcada para as 14:00 de hoje, tinha sido adiada no dia 3 deste mês, depois de a presidente do coletivo de juízes ter comunicado a alteração não substancial dos factos e da qualificação do crime de violência doméstica, tendo o advogado de defesa requerido um período para se pronunciar.

Em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Beja, há cerca de um ano, Joaquim Ganso, de 55 anos, está acusado pelo Ministério Público (MP) da prática dos crimes de homicídio qualificado e de violência doméstica.

O homicídio ocorreu a 06 de maio de 2017, cerca das 14:30, no jardim público da vila de Alcáçovas, no concelho de Viana do Alentejo, distrito de Évora.

Segundo a acusação, o homem dirigiu-se à mesa onde se encontrava Maria Silvéria Ganso e colocou o braço esquerdo à volta do pescoço da vítima, desferindo, em ato contínuo, golpes na face, pescoço, peito e braços da mulher.

Já depois de a vítima se encontrar caída no chão a sangrar, o arguido continuou a desferir golpes em várias partes do corpo da mulher, até que esta deixasse de apresentar sinais de vida, realça o MP.

Com Lusa