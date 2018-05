Sporting confirma buscas e detenção de "dois colaboradores"

Última atualização às 15:41

Num comunicado publicado nas redes sociais, o clube escreve que as diligências foram efetuadas "no âmbito de uma investigação que se encontra em segredo de justiça".

A nota termina como Sporting a garantir que "confia na justiça e, como sempre defendeu, prestou e prestará toda a colaboração necessária ao apuramento da verdade".

Os dois funcionários do Sporting detidos são André Geraldes, o homem forte do futebol do clube que no ano passado estava à frente das modalidades, e o seu braço direto, Gonçalo Rodriguies, coordenador do Gabinete de Apoio ao Atleta.

Quem é André Geraldes?

No âmbito da chamada operação "Cashball", a Polícia Judiciária confirmou esta manhã quatro detenções.

Os outros detidos são João Gonçalves, empresário e interlocutor do alegado esquema de corrupção, com ligações ao Sporting, e Paulo Silva, empresário que alegadamente corrompia árbitros de andebol e jogadores de futebol.

Estão indiciados de crimes de corrupção no desporto. As suspeitas vão já além do andebol e incluem mesmo o futebol.