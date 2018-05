Suspeitas de corrupção no Sporting podem ir além do andebol

Desde as oito da manhã que os inspetores da PJ do Porto, da Unidade nacional de Combate à Corrupção e do Ministério Público do DIAP do Porto, o Departamento de Investigação e Ação Penal, estão em Alvalade a efetuar buscar na SAD do Sporting e noutros locais relacionados com o clube leonino.

Em causa está o alegado esquema de corrupção no andebol que pode agora alastrar-se a outras modalidades com a compra de árbitros e pagamentos a jogadores, sobretudo no norte do país. Daí que a investigação tenha sido despoletada no Porto.

Como a SIC denunciou ontem com o esquema passaria pela alegada "compra de equipas de arbitragem, quer para os leões ganharem, quer para o Futebol Clube do Porto, com o qual disputaram o campeonato até ao fim, perder" e abrangeu a época de 2016/17, ganha pelo Sporting.

A Federação de Andebol de Portugal anunciou ontem que vai denunciar ao Ministério Público (MP) a alegada corrupção a equipas de arbitragem por parte do Sporting, remetendo ainda o processo para o Conselho de Disciplina (CD).